Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 января коснутся ряда населенных пунктов области.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 января будут действовать из-за проводимых энергетиками работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 января коснутся ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

Будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. Из-за этого исчезнет свет с 9 до 17 часов в населенном пункте Новостепанивка по адресам:

Вышнева - № 9, 10, 13, 25-30, 32-47, 49-54, 57

Мороза — № 50

Польова - № 1-17, 19-23, 25-27, 29-41, 43, 45, 49, 51, 53, 9/А

Также Днепровские электросети будут проводить профилактические работы в пределах Новоалександривской территориальной громады. Поэтому вводится ограничение с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах:

пос. Дослидне - ул. Авиаторов - № 5

с. Новоалександривка - ул. Днипровська - № 72; Малынова - № 11-Б; Шкильна - № 14

С 8 до 16 часов также отключения состоятся 16 января в населенном пункте Новомарьянивське на улице:

Травнева - № 2, 6, 10, 13/А, 19, 21/А, 30, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 55, 56, 56/А, 57/А, 58, 58/6

С 08:00 до 16:00 оставят без света город Жовти Воды по адресу:

Волошкова: 2-5, 7-19 (нечетные);

Наукова: 1-9, 11, 13-19;

Героив Украины: 24, 24Б, 26, 28, 30;

Франка: 26, 30, 32;

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

