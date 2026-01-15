Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 января будут действовать из-за проводимых энергетиками работ, сообщает Politeka.net.
Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 января коснутся ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.
Будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады. Из-за этого исчезнет свет с 9 до 17 часов в населенном пункте Новостепанивка по адресам:
- Вышнева - № 9, 10, 13, 25-30, 32-47, 49-54, 57
- Мороза — № 50
- Польова - № 1-17, 19-23, 25-27, 29-41, 43, 45, 49, 51, 53, 9/А
Также Днепровские электросети будут проводить профилактические работы в пределах Новоалександривской территориальной громады. Поэтому вводится ограничение с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах:
- пос. Дослидне - ул. Авиаторов - № 5
- с. Новоалександривка - ул. Днипровська - № 72; Малынова - № 11-Б; Шкильна - № 14
С 8 до 16 часов также отключения состоятся 16 января в населенном пункте Новомарьянивське на улице:
- Травнева - № 2, 6, 10, 13/А, 19, 21/А, 30, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 55, 56, 56/А, 57/А, 58, 58/6
С 08:00 до 16:00 оставят без света город Жовти Воды по адресу:
- Волошкова: 2-5, 7-19 (нечетные);
- Наукова: 1-9, 11, 13-19;
- Героив Украины: 24, 24Б, 26, 28, 30;
- Франка: 26, 30, 32;
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.