Новый график движения транспорта в Кривом Роге действует уже сейчас и оказывает влияние на работу всего городского электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге официально был введен после объявления чрезвычайного положения в энергетике, сообщает Politeka.

Город перешел в режим максимальной экономии электроэнергии в соответствии с решениями Правительства и областной Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Именно это обусловило формирование нового графика движения транспорта в Кривом Роге. Как отмечают представители местных властей, такие меры стали необходимыми для стабилизации нагрузки на энергосистему в периоды повышенного потребления.

Именно поэтому общественный электротранспорт работает по новому графику движения транспорта в Кривом Роге. Это касается курсирования трамваев и троллейбусов в разные часы дня.

Городские власти подчеркивают, что решение принято вынужденно, но позволяет оптимизировать потребление электроэнергии в критических условиях.

Согласно обновлениям, работа трамваев и троллейбусов в полном составе есть только в часы наибольшего пассажиропотока. Это касается периода до 10:00 утра и с 15:00 до 20:00.

В настоящее время маршруты обеспечивают обычное количество транспортных средств, чтобы избежать излишней нагрузки на пассажиров. В межпиковые промежутки количество электротранспорта уменьшено вдвое.

Такое решение помогает городу удерживать стабильный баланс потребления электроэнергии в часы, когда общая потребность в троллейбусах и трамваях ниже.

Местным жителям советуют учитывать данные обновления и следить за официальными ресурсами городских властей, чтобы не упустить информацию об изменениях.

