Новый график движения поездов в Кривом Роге предусматривает корректировку привычных схем курсирования отдельных рейсов, что повлияет на удобство поездок по железной дороге.

Новый график движения поездов в Кривом Роге начнет действовать с 22 января 2026 и предусматривает корректировку времени курсирования отдельных рейсов без отмены сообщения, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Кривом Роге вступит в силу с 22 января. Это означает обновленное расписание более чем для 100 пригородных пассажирских составов по всей Украине.

Изменения в курсировании железнодорожного транспорта связаны с необходимостью оптимизации перевозок после роста погрузки на отдельные участки путей, в частности на Фастовском направлении. Он получил повреждения в декабре.

В "Укрзализныце" объяснили, что решение о корректировке расписания принималось с учетом ситуации безопасности и реальной интенсивности курсирования экспрессов.

По словам специалистов компании, новый график движения поездов в Кривом Роге позволит более равномерно распределить пассажирские и пригородные рейсы, а также уменьшить риск задержек, возникающих из-за перегрузки отдельных отрезков железнодорожной сети.

Для пассажиров, пользующихся железнодорожным сообщением, нововведения означают изменение времени отправления и прибытия отдельных пригородных составов.

При этом в компании подчеркивают, что общее количество рейсов сохраняется, а сами корректировки носят технический характер и направлены на стабилизацию.

Обновленные расписания будут применяться с первыми рейсами в ночь с 21 на 22 января, после чего все составы будут курсировать уже по новым временным параметрам.

Укрзализныця обращает внимание пассажиров на необходимость проверять актуальные часы отправлений. При выборе конкретного рейса важно убедиться, что указан именно "действительный с 22.01.2026".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.