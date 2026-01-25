Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі видає благодійний фонд «Рішучі серця», повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі фонду, допомога у них зазвичай надається тимчасово переміщеним особам, зокрема соціально незахищеним категоріям, а також шелтерам, місцям тимчасового проживання переселенців.

Участь у програмі і отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі вимагає попередньої реєстрації через офіційний телеграм-бот фонду. Реєстрація проводиться одноразово.

До категорій осіб, які мають право на підтримку, належать люди з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, пенсіонери віком від 60 років, багатодітні сім’ї, родини з дітьми до одного року, а також одинокі матері із підтвердженим статусом.

Організатори наголошують, що реєстрація відкрита лише для цих категорій, щоб максимально ефективно надати підтримку тим, хто її потребує найбільше.

Отримати допомогу можна за адресою: м. Дніпро, проспект Лесі Українки, 36-А. Графік роботи фонду: понеділок, вівторок, четвер та п’ятниця з 11:00 до 14:00, середа, субота та неділя — вихідні. Телефон гарячої лінії (0505278428) також працює у вказані робочі дні.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються в обмеженій кількості, тому важливо завчасно зареєструватися через телеграм-бота.

Це дозволяє уникнути черг та забезпечити присутність саме тих, хто потребує турботи найбільше. Під час видачі продовольства працівники фонду контролюють процес, забезпечуючи організовану чергу та дотримання всіх правил безпеки.

