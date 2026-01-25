Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре издает благотворительный фонд «Решительные сердца», сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале фонда, помощь в них предоставляется временно перемещенным лицам, в частности социально незащищенным категориям, а также шелтерам, местам временного проживания переселенцев.

Участие в программе и получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре требует предварительной регистрации через официальный телеграмм-бот фонда. Регистрация производится однократно.

К категориям лиц, имеющих право на поддержку, относятся люди с инвалидностью 1, 2 и 3 группы, пенсионеры от 60 лет, многодетные семьи, семьи с детьми до одного года, а также одинокие матери с подтвержденным статусом.

Организаторы отмечают, что регистрация открыта только для этих категорий, чтобы максимально эффективно оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Получить помощь можно по адресу: Днепр, проспект Леси Украинки, 36-А. График работы фонда: понедельник, вторник, четверг и пятница с 11:00 до 14:00, среда, суббота и воскресенье – выходные. Телефон горячей линии (0505278428) также работает в указанные рабочие дни.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в ограниченном количестве, поэтому важно заранее зарегистрироваться через телеграмм-бота.

Это позволяет избежать очередей и обеспечить присутствие именно тех, кто нуждается в заботе больше всего. При выдаче продовольствия работники фонда контролируют процесс, обеспечивая организованную очередь и соблюдение всех правил безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.