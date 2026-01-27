Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можна отримати частині українців, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснюють, що розмір щомісячної вікової доплати напряму залежить від віку пенсіонера.

Як пояснюють у ПФУ, сума щомісячної доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області визначається віковою категорією. У 2026 році діють такі розміри:

  • від 70 до 74 років – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років – 456 гривень;
  • 80 років і старше – 570 гривень на місяць.

Тобто, попри зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії, розмір цих виплат не змінився. Важливо також розуміти, що ці суми не додаються між собою. Після досягнення нового вікового порогу попередня надбавка скасовується й замінюється більшою.

Отримати доплату можуть не всі пенсіонери. Вікова надбавка призначається лише тим, у кого загальна сума пенсійної виплати не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Такий підхід спрямований на підтримку людей із невисокими доходами.

виплати, субсидія, пошта

Пенсіонерам не потрібно звертатися до ПФУ або подавати будь-які заяви. Вікова доплата призначається автоматично після досягнення відповідного віку — на підставі даних державних реєстрів — і виплачується разом із черговою пенсією.

У перший місяць сума надбавки може бути меншою за встановлений розмір. Це пояснюється тим, що доплату нараховують із дня народження пенсіонера.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, виплата надходить у повному обсязі. У разі, коли дата народження — середина або кінець місяця, надбавку розраховують пропорційно кількості днів. Починаючи з наступного місяця, доплата виплачується у повному розмірі.

