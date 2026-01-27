Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області можна отримати частині українців, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України пояснюють, що розмір щомісячної вікової доплати напряму залежить від віку пенсіонера.

Як пояснюють у ПФУ, сума щомісячної доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області визначається віковою категорією. У 2026 році діють такі розміри:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

80 років і старше – 570 гривень на місяць.

Тобто, попри зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії, розмір цих виплат не змінився. Важливо також розуміти, що ці суми не додаються між собою. Після досягнення нового вікового порогу попередня надбавка скасовується й замінюється більшою.

Отримати доплату можуть не всі пенсіонери. Вікова надбавка призначається лише тим, у кого загальна сума пенсійної виплати не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Такий підхід спрямований на підтримку людей із невисокими доходами.

Пенсіонерам не потрібно звертатися до ПФУ або подавати будь-які заяви. Вікова доплата призначається автоматично після досягнення відповідного віку — на підставі даних державних реєстрів — і виплачується разом із черговою пенсією.

У перший місяць сума надбавки може бути меншою за встановлений розмір. Це пояснюється тим, що доплату нараховують із дня народження пенсіонера.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, виплата надходить у повному обсязі. У разі, коли дата народження — середина або кінець місяця, надбавку розраховують пропорційно кількості днів. Починаючи з наступного місяця, доплата виплачується у повному розмірі.

