Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины объясняют , что размер ежемесячной возрастной надбавки напрямую зависит от возраста пенсионера.

Как объясняют в ПФУ, сумма ежемесячной доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области определяется возрастной категорией. В 2026 году действуют следующие размеры:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен в месяц.

То есть несмотря на рост минимальной зарплаты и минимальной пенсии, размер этих выплат не изменился. Важно также понимать, что эти суммы не прилагаются между собой. После достижения нового возрастного порога предварительная прибавка отменяется и заменяется большей.

Получить выплату могут не все. Возрастная надбавка назначается тем, у кого общая сумма пенсионной выплаты не превышает 10 340 гривен 35 копеек. Такой подход направлен на поддержку людей с низкими доходами.

Пенсионерам не нужно обращаться в ПФУ или подавать какие-либо заявления. Возрастная доплата назначается автоматически по достижении соответствующего возраста — на основании данных государственных реестров — и выплачивается вместе с очередной пенсией.

В первый месяц сумма надбавки может быть меньше установленного размера. Это объясняется тем, что доплата начисляется со дня рождения пенсионера.

Если день рождения выпадает на первое число месяца, выплата поступает в полном объеме. В случае, когда дата рождения – середина или конец месяца, прибавку рассчитывают пропорционально количеству дней. Начиная со следующего месяца доплата выплачивается в полном размере.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Днепре: где можно иметь зарплату 40 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области: кому из пожилых украинцев заплатят больше в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: на какой должности можно иметь 28 тысяч зарплаты.