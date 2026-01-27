Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" через безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Повідомлення про зміни опублікували в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".
У Дніпропетровській області тимчасово змінюється рух низки приміських поїздів. Через організаційні та технічні причини окремі електропоїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами та не доїжджатимуть до кінцевої станції Письменна. Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області стосується рейсів у напрямку та з напрямку Письменної.
Зміни в русі з 27 по 30 січня
У цей період такі поїзди курсуватимуть скороченими маршрутами:
№6104
- проїзд лише на ділянці Синельникове-1 — Чаплине;
№6135 Письменна — Синельникове-1
- відправлення зі станції Чаплине до Синельникове-1;
№6110, №6130, №6122 Дніпро-Головний — Письменна
- курсуватимуть маршрутом Дніпро-Головний — Чаплине;
№6127 та №6141
- проїзд зі станції Чаплине до Дніпро-Головний.
Зміни в русі з 28 по 31 січня
№6109 Письменна — Дніпро-Головний
- експрес вирушатиме зі станції Чаплине та прямуватиме до Дніпро-Головний.
Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін у маршрутах, уточнювати актуальний розклад руху та звертати увагу на оголошення на вокзалах і станціях. Після завершення зазначеного періоду проїзду поїздів планують відновити у звичному режимі.
Варто також нагадати, що перекриття центрального проспекту Дмитра Яворницького у Дніпрі продовжили до кінця січня. Через це змінено маршрути громадського транспорту та обмежено рух приватного автотранспорту.
