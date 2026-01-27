Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" через безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Повідомлення про зміни опублікували в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У Дніпропетровській області тимчасово змінюється рух низки приміських поїздів. Через організаційні та технічні причини окремі електропоїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами та не доїжджатимуть до кінцевої станції Письменна. Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області стосується рейсів у напрямку та з напрямку Письменної.

Зміни в русі з 27 по 30 січня

У цей період такі поїзди курсуватимуть скороченими маршрутами:

№6104

проїзд лише на ділянці Синельникове-1 — Чаплине;

№6135 Письменна — Синельникове-1

відправлення зі станції Чаплине до Синельникове-1;

№6110, №6130, №6122 Дніпро-Головний — Письменна

курсуватимуть маршрутом Дніпро-Головний — Чаплине;

№6127 та №6141

проїзд зі станції Чаплине до Дніпро-Головний.

Зміни в русі з 28 по 31 січня

№6109 Письменна — Дніпро-Головний

експрес вирушатиме зі станції Чаплине та прямуватиме до Дніпро-Головний.

Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін у маршрутах, уточнювати актуальний розклад руху та звертати увагу на оголошення на вокзалах і станціях. Після завершення зазначеного періоду проїзду поїздів планують відновити у звичному режимі.

Варто також нагадати, що перекриття центрального проспекту Дмитра Яворницького у Дніпрі продовжили до кінця січня. Через це змінено маршрути громадського транспорту та обмежено рух приватного автотранспорту.

