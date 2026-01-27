Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за ситуации в безопасности в регионе, сообщает Politeka.net.

Сообщения об изменениях опубликовали в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В Днепропетровской области временно меняется движение ряда пригородных поездов. По организационным и техническим причинам отдельные электропоезда будут курсировать ограниченными маршрутами и не доезжать до конечной станции Письменная. Новый график движения поездов в Днепропетровской области касается рейсов в направлении и из Письменной.

Изменения с 27 по 30 января

В этот период такие поезда будут курсировать сокращенными маршрутами:

№6104

проезд только на участке Синельниково-1 - Чаплино;

№6135 Письменная — Синельниково-1

отправление со станции Чаплино в Синельниково-1;

№6110, №6130, №6122 Днепр-Главный — Письменная

будут курсировать по маршруту Днепр-Главный — Чаплино;

№6127 и №6141

проезд со станции Чаплино в Днепр-Главный.

Изменения в движении с 28 по 31 января

№6109 Письменная — Днепр-Главный

экспресс будет отправляться со станции Чаплино и отправиться в Днепр-Главный.

Пассажирам советуют заранее планировать поездки с учетом временных изменений в маршрутах, уточнять актуальное расписание и обращать внимание на объявления на вокзалах и станциях. После завершения указанного периода проезда поездов планируется восстановить в обычном режиме.

Следует также напомнить, что перекрытие центрального проспекта Дмитрия Яворницкого в Днепре продлили до конца января. Из-за этого изменены маршруты общественного транспорта и ограничено движение автотранспорта.

