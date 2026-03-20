ВПО, які шукають безкоштовне житло в Дніпропетровьскій області, можуть скористатися пропозиціями тимчасового проживання від небайдужих громадян.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровьскій області пропонують небайдужі мешканці регіону через онлайн платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

На платформі зібрані різні пропозиції від власників квартир, які готові безкоштовно надати житло для ВПО у Дніпропетровській області.

Такі оголошення допомагають людям швидше знайти безпечний прихисток. Сервіс створили для того, щоб поєднати тих, хто потребує допомоги, і тих, хто має можливість її надати.

Саме через нього українці можуть знайти безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровьскій області без складних процедур і додаткових витрат.

Серед пропозицій, які з’явилися на платформі, є варіант у місті Дніпро. Йдеться про окрему кімнату у трикімнатній квартирі на проспект Б.Хмельницького.

У помешканні проживає бабуся 78 років, тому власники зазначили, що найкомфортніше там буде жінці пенсійного віку. Кімната розрахована на одну людину і може надаватися на період війни.

Ще кілька варіантів тимчасового проживання пропонують мешканці Кам’янського. В одному з оголошень зазначено, що жінка готова надати кімнату жінці з дитиною.

У квартирі проживає вона сама та двоє дітей, але господиня повідомляє, що готова прийняти ще одну родину переселенців. При цьому за комунальні послуги платити не потрібно.

Інша пропозиція з того ж населеного пункту передбачає окрему кімнату для жінок, дітей або людей похилого віку. Власники повідомляють, що у квартирі є все необхідне для проживання, тож люди можуть заселитися без додаткових витрат.

Ще один варіант також з’явився у Кам’янському. 35 річна жінка, яка виховує двох дітей віком 5 і 12 років, повідомила, що готова на певний час прийняти у своїй квартирі жінку до 40 років.

