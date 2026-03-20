ВПЛ, которые ищут бесплатное жилье в Днепропетровской области, могут воспользоваться предложениями временного проживания от неравнодушных граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают неравнодушные жители региона через онлайн платформу "Допомагай", сообщает Politeka.

На платформе собраны разные предложения от владельцев квартир, которые готовы бесплатно предоставить жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Такие объявления помогают людям быстрее найти безопасное убежище. Сервис создали для того, чтобы соединить нуждающихся в помощи и тех, кто имеет возможность ее предоставить.

Именно через него украинцы могут найти бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области без сложных процедур и дополнительных затрат.

Среди предложений, появившихся на платформе, есть вариант в городе Днепр. Речь идет об отдельной комнате в трехкомнатной квартире по проспекту Б.Хмельницкого.

В доме проживает бабушка 78 лет, поэтому владельцы отметили, что комфортнее всего там будет женщине пенсионного возраста. Комната рассчитана на одного человека и может предоставляться на период войны.

Еще несколько вариантов временного проживания предлагают жители Каменского. В одном из объявлений говорится, что женщина готова предоставить комнату женщине с ребенком.

В квартире проживает она одна и двое детей, но хозяйка сообщает, что готова принять еще одну семью переселенцев. При этом за коммунальные услуги не нужно платить.

Другое предложение из того же населенного пункта предусматривает отдельную комнату для женщин, детей или пожилых людей. Владельцы сообщают, что в квартире есть все необходимое для проживания, поэтому люди могут заселиться без дополнительных затрат.

Еще один вариант также появился в Каменском. 35-летняя женщина, которая воспитывает двоих детей в возрасте 5 и 12 лет, сообщила, что готова на время принять в своей квартире женщину до 40 лет.

Последние новости Украины:

