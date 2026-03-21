У місті стартувала Гуманітарна допомога у Дніпрі, яка передбачає щомісячну видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Програму координує департамент соціальної політики міської ради.

Підтримку можуть отримати люди старшого віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки віком від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі переселенці, які оформили довідку та проживають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. Пакети містять товари тривалого зберігання: крупи, макарони, консерви, готові страви, чай, каву та солодощі.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей, а також підтвердження інвалідності за потреби.

Передача наборів відбувається щомісяця за затвердженим графіком. Списки отримувачів формують заздалегідь, після чого людей інформують про дату, час та порядок видачі.

Жителям рекомендують підготувати необхідні папери та стежити за оголошеннями, щоб уникнути черг. Додатково планують запустити гарячу лінію й онлайн-консультації для швидкого інформування про зміни.

Таким чином Гуманітарна допомога у Дніпрі забезпечує регулярну підтримку переселенців продуктовими наборами та допомагає родинам покривати базові потреби у складний період.

