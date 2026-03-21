Гуманитарная помощь в Днепре обеспечивает регулярную поддержку переселенцев продуктовыми наборами и помогает семьям покрывать основные потребности в сложный период.

В городе стартовала Гуманитарная помощь в Днепре, которая предусматривает ежемесячную выдачу продуктовых наборов для внутриперемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Программа координируется департаментом социальной политики городского совета.

Поддержку могут получить люди постарше, граждане с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки в возрасте от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие переселенцы, оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения, имеют право на одноразовый набор, независимо от категории.

Обязательным условием участия является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. Пакеты содержат продукты долгого хранения: крупы, макароны, консервы, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой следует иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей, а также подтверждение инвалидности при необходимости.

Передача наборов производится ежемесячно по утвержденному графику. Списки получателей формируют заранее, после чего людей информируют о дате, времени и порядке выдачи.

Жителям рекомендуют подготовить необходимые бумаги и следить за объявлениями во избежание очередей. Дополнительно планируется запустить горячую линию и онлайн-консультации для быстрого информирования об изменениях.

