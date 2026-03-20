Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется по последним данным мониторинга стоимости товаров в крупных торговых сетях.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области подтверждают новые данные с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Сравнение актуальных показателей со средними ценами за февраль свидетельствует о постепенном подорожании некоторых популярных продуктов в Днепропетровской области.

В частности, изменения коснулись рыбной продукции. По состоянию на 8.03.2026 г. средняя цена на карпа живого составила 222,05 грн за 1 кг. В разных торговых сетях стоимость отличается.

В супермаркетах Auchan карп живой продают за 199,00 грн за килограмм. В Megamarket этот продукт стоит 245,10 грн. за 1 кг.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то в феврале средняя цена карпа живого составляла 209,87 грн. Тогда у Auchan он стоил 195,44 грн, а в Megamarket его продавали за 224,30 грн за килограмм.

Такие изменения свидетельствуют о подорожании продуктов в Днепропетровской области. Постепенный рост стоимости фиксируется и среди молочной продукции. Речь идет о масло Крестьянское 72,5% в фасовке 200 гр.

Средняя цена этого продукта составляет 116,90 грн. В супермаркетах Auchan масло продают по 107,00 грн. В Megamarket цена составляет 121,70 грн. за упаковку. В Metro стоимость составляет 122,00 грн. за 200 гр.

Для сравнения, в феврале средняя цена масла в Крестьянском 72,5% составила 110,55 грн. Тогда у Auchan его продавали за 109,00 грн, у Metro за 103,64 грн, а у Megamarket за 119,00 грн.

Изменения наблюдаются и во фруктовом сегменте. К примеру, яблоки Айдаред сейчас стоят в среднем 55,80 грн за 1 кг. Еще в феврале средняя стоимость этих яблок была ниже и составляла 53,46 грн. за 1 кг.

