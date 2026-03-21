Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області цього року може бути пов’язаний із суворими зимовими умовами, повідомляє Politeka.net.

Потужні морози, снігопади та різкі температурні стрибки створили ризики для озимих культур, особливо пшениці, з якої виготовляють хліб.

Експерт Віталій Постригань пояснив, що основна загроза полягала не стільки в холоді, скільки в стані ґрунту. Коли температура біля кореневої системи падала до –10 °C протягом двох діб, рослини могли отримати критичні ушкодження або загинути.

Перевірка зразків із полів показала обнадійливі результати: масового вимерзання не зафіксовано, і більшість озимої пшениці пережила зиму без серйозних втрат. Водночас у районах із недостатнім сніговим покривом окремі посіви могли постраждати. Найчутливішим до морозів виявився озимий ячмінь.

Сніг, який узимку захищав рослини, тепер створює нові труднощі. Через його великі обсяги техніка не може вчасно обробити поля, а швидке танення може спричинити підтоплення низинних ділянок, що негативно вплине на стан посівів.

Водночас у ґрунті зберігається велика кількість вологи – одні з найвищих показників за останні три десятиліття. Це створює сприятливі умови для весняного розвитку культур. За помірної погоди та своєчасного догляду врожайність може залишитися на задовільному рівні.

Щодо можливого дефіциту продуктів у Дніпропетровській області, наразі серйозних підстав для паніки немає. Масової загибелі озимих культур не зафіксовано, але несприятливі погодні зміни навесні, підтоплення або інші ризики можуть зменшити врожай і вплинути на ціни.

