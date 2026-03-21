Дефицит продуктов в Днепропетровской области в этом году может быть связан со строгими зимними условиями, сообщает Politeka.net.

Мощные морозы, снегопады и резкие температурные скачки создали риски для озимых культур, особенно пшеницы, из которой изготовляют хлеб.

Эксперт Виталий Постригань объяснил, что основная угроза заключалась не столько в холоде, сколько в состоянии почвы. Когда температура у корневой системы падала до -10 °C в течение двух суток, растения могли получить критические повреждения или погибнуть.

Проверка образцов с полей показала обнадеживающие результаты: массовое вымерзание не зафиксировано, и большинство озимой пшеницы пережило зиму без серьезных потерь. В районах с недостаточным снежным покровом отдельные посевы могли пострадать. Самым чувствительным к морозам оказался озимый ячмень.

Снег, зимой защищавший растения, теперь создает новые трудности. Из-за его больших объемов техника не может вовремя обработать поля, а быстрое таяние может повлечь за собой подтопление низменных участков, что негативно повлияет на состояние посевов.

В то же время в почве сохраняется большое количество влаги – одни из самых высоких показателей за последние три десятилетия. Это создает подходящие условия для весеннего развития культур. При умеренной погоде и своевременном уходе урожайность может остаться на удовлетворительном уровне.

Что касается возможного дефицита продуктов в Днепропетровской области, пока серьезных оснований для паники нет. Массовая гибель озимых культур не зафиксирована, но неблагоприятные погодные изменения весной, подтопления или другие риски могут уменьшить урожай и повлиять на цены.

Источник: Телеграф.

