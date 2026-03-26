Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми підтримки українців, які втікали від війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Департамену соцполітики, отримати таку допомогу можуть мешканці, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання та відповідають визначеним критеріям.

Згідно з програмою, набори з безкоштовними продуктами у Дніпрі надають ВПО, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання, так званих МТКП або шелтерах, на території міста.

Право на отримання допомоги мають кілька категорій внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це пенсіонери, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину з обмеженою дієздатністю.

Крім того, набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримувати діти віком від 3 до 18 років.

Допомога також передбачена для переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують соціальні послуги у Дніпровському міському центрі соціальних служб.

Усі отримувачі повинні бути зареєстрованими в облцентрі як внутрішньо переміщені особи після 24 лютого 2022 року та проживати за адресою місця тимчасового компактного проживання.

До набору допомоги входять основні товари тривалого зберігання. Зокрема, переселенцям видають м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, каву та цукор.

Також у пакунку можуть бути макарони швидкого приготування, галети, мед та джем. Такий набір дозволяє забезпечити базові потреби людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки