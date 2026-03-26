Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Департамента соцполитики, получить такую ​​помощь могут жители, проживающие в местах временного компактного проживания и отвечающие определенным критериям.

Согласно программе, наборы с бесплатными продуктами в Днепре предоставляют ВПЛ, проживающие в местах временного компактного проживания, так называемых МТКП или шелтерах, на территории города.

Право на получение помощи имеют несколько категорий внутри перемещенных лиц. В частности, это пенсионеры, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособного человека или человека с ограниченной дееспособностью.

Кроме того, наборы с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получать дети от 3 до 18 лет.

Помощь также предусмотрена для переселенцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и получающих социальные услуги в Днепровском городском центре социальных служб.

Все получатели должны быть зарегистрированы в облцентре как внутренне перемещенные лица после 24 февраля 2022 и проживать по адресу места временного компактного проживания.

В набор пособия входят основные товары длительного хранения. В частности, переселенцам выдают мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе и сахар.

Также в упаковке могут быть макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем. Такой набор позволяет обеспечить базовые потребности людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости Украины:

