Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із найпотрібніших запитів серед людей, які змушені залишити домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують місцеві жителі через онлайн-платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує людей, які шукають тимчасовий прихисток, і тих, хто готовий надати кімнату або будинок без оплати.

На сайті зібрані різні оголошення від власників квартир. Користувачі можуть переглядати доступні варіанти, зв’язуватися з авторами повідомлень та уточнювати умови проживання.

Серед актуальних пропозицій є кімната у трикімнатній квартирі у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького. У помешканні проживає 78-річна жінка, тому господарі зазначили, що найзручніше там буде одній пенсіонерці. Житло можуть надати на період воєнного часу.

Ще кілька оголошень розміщено мешканцями Кам’янського. В одному випадку жінка готова поселити переселенку разом із дитиною. У квартирі проживає вона та двоє дітей, однак господиня повідомила, що може прийняти ще одну родину, при цьому оплата комунальних послуг не потрібна.

Інша пропозиція передбачає окрему кімнату для жінок, дітей або літніх людей. Власники зазначають, що помешкання забезпечене необхідними речами для проживання, тому нові мешканці можуть заселитися одразу.

Також у Кам’янському 35-річна жінка, яка виховує двох дітей віком п’ять і дванадцять років, повідомила про готовність тимчасово прийняти переселенку до 40 років.

За словами користувачів платформи, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із найпотрібніших запитів серед людей, які змушені залишити домівки та шукають безпечне місце для проживання.

