Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают местные жители через онлайн-платформу «Допомагай», сообщает Politeka.

Сервис объединяет людей, ищущих временное убежище, и тех, кто готов предоставить комнату или дом без оплаты.

На сайте собраны разные объявления от владельцев квартир. Пользователи могут просматривать доступные варианты, связываться с авторами сообщений и уточнять условия проживания.

Среди актуальных предложений есть комната в трехкомнатной квартире в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого. В доме проживает 78-летняя женщина, поэтому хозяева отметили, что удобнее всего там будет одной пенсионерке. Жилье могут предоставить на период военного времени.

Еще несколько объявлений размещено жителями Каменского. В одном случае женщина готова поселить переселенку вместе с ребёнком. В квартире проживает она и двое детей, однако хозяйка сообщила, что может принять еще одну семью, при этом оплата коммунальных услуг не требуется.

Другое предложение предусматривает отдельную комнату для женщин, детей или пожилых людей. Владельцы отмечают, что жилье обеспечено необходимыми вещами для проживания, поэтому новые жители могут заселиться сразу.

Также в Каменском 35-летняя женщина, воспитывающая двоих детей в возрасте пяти и двенадцати лет, сообщила о готовности временно принять переселенку до 40 лет.

По словам пользователей платформы, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается одним из самых нужных запросов среди людей, вынужденных покинуть дома и ищущих безопасное место жительства.

