Жителям радять відстежувати ціни та запаси у магазинах, щоб своєчасно реагувати на можливий дефіцит продуктів у Дніпропетровській області і планувати домашні запаси.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може виникнути через сувору зимову погоду, повідомляє Politeka.net.

Експерт Віталій Постригань зазначив, що сильні морози, снігопади та різкі коливання температур створили ризики для озимих культур, особливо пшениці, з якої виробляють хліб.

Головна загроза полягала не лише в холоді, а й у стані ґрунту. Коли температура на рівні кореневої системи падала до –10 °C протягом двох діб, рослини могли зазнати критичних ушкоджень.

Після відлиги фахівці перевірили зразки з полів. Результати обнадійливі: масового вимерзання не зафіксовано, і більшість озимих пережили зиму без значних втрат. Водночас у регіонах із недостатнім сніговим покривом частина посівів могла постраждати, особливо озимий ячмінь.

Сніг, який узимку захищав культури, тепер створює додаткові труднощі. Значні обсяги перешкоджають агротехніці виїхати на поля для підживлення, а швидке танення може спричинити підтоплення низинних ділянок.

Попри це, у ґрунті зафіксовано високі запаси вологи — одні з найбільших за останні три десятиліття, що створює хороші передумови для врожаю. Якщо весна буде помірною і аграрії вчасно проведуть роботи, урожайність може залишитися на прийнятному рівні.

Щодо можливого дефіциту продуктів у Дніпропетровській області — наразі причин для паніки немає. Масової загибелі озимих не зафіксовано, але різке потепління, підтоплення чи несприятливі умови навесні можуть зменшити обсяги виробництва зерна і спричинити підвищення цін.

Джерело: Телеграф.

