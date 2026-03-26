Жителям советуют отслеживать цены и запасы в магазинах, чтобы реагировать на возможный дефицит продуктов в Днепропетровской области и планировать домашние запасы.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может возникнуть из-за суровой зимней погоды, сообщает Politeka.net.

Эксперт Виталий Постригань отметил, что сильные морозы, снегопады и резкие колебания температур создали риски для озимых культур, особенно пшеницы, из которой производят хлеб.

Главная угроза заключалась не только в холоде, но и в состоянии почвы. Когда температура на уровне корневой системы падала до –10 °C в течение двух суток, растения могли испытать критические повреждения.

После оттепели специалисты проверили образцы с полей. Результаты обнадеживающие: массовое вымерзание не зафиксировано, и большинство озимых пережили зиму без значительных потерь. В регионах с недостаточным снежным покровом часть посевов могла пострадать, особенно озимый ячмень.

Снег, зимой защищавший культуры, теперь создает дополнительные трудности. Значительные объемы препятствуют агротехнике выехать на поля для подкормки, а быстрое таяние может привести к подтоплению низменных участков.

Несмотря на это, в почве зафиксированы высокие запасы влаги — одни из самых больших за последние три десятилетия, что создает хорошие предпосылки для урожая. Если весна будет умеренной, а аграрии вовремя проведут работы, урожайность может остаться на приемлемом уровне.

Относительно возможного дефицита продуктов в Днепропетровской области пока причин для паники нет. Массовая гибель озимых не зафиксирована, но резкое потепление, подтопление или неблагоприятные условия весной могут уменьшить объемы производства зерна и повлиять на повышение цен.

Жителям советуют отслеживать цены и запасы в магазинах, чтобы реагировать на возможный дефицит продуктов в Днепропетровской области и планировать домашние запасы.

Источник: Телеграф.

