Дефицит продуктов в Днепропетровской области может возникнуть из-за суровой зимней погоды, сообщает Politeka.net.
Эксперт Виталий Постригань отметил, что сильные морозы, снегопады и резкие колебания температур создали риски для озимых культур, особенно пшеницы, из которой производят хлеб.
Главная угроза заключалась не только в холоде, но и в состоянии почвы. Когда температура на уровне корневой системы падала до –10 °C в течение двух суток, растения могли испытать критические повреждения.
После оттепели специалисты проверили образцы с полей. Результаты обнадеживающие: массовое вымерзание не зафиксировано, и большинство озимых пережили зиму без значительных потерь. В регионах с недостаточным снежным покровом часть посевов могла пострадать, особенно озимый ячмень.
Снег, зимой защищавший культуры, теперь создает дополнительные трудности. Значительные объемы препятствуют агротехнике выехать на поля для подкормки, а быстрое таяние может привести к подтоплению низменных участков.
Несмотря на это, в почве зафиксированы высокие запасы влаги — одни из самых больших за последние три десятилетия, что создает хорошие предпосылки для урожая. Если весна будет умеренной, а аграрии вовремя проведут работы, урожайность может остаться на приемлемом уровне.
Относительно возможного дефицита продуктов в Днепропетровской области пока причин для паники нет. Массовая гибель озимых не зафиксирована, но резкое потепление, подтопление или неблагоприятные условия весной могут уменьшить объемы производства зерна и повлиять на повышение цен.
Жителям советуют отслеживать цены и запасы в магазинах, чтобы реагировать на возможный дефицит продуктов в Днепропетровской области и планировать домашние запасы.
Источник: Телеграф.
