Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми підтримки окремих жителів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Департаменту соцполітики, йдеться про набори безкоштовних продукті вдля ВПО та пенсіонерів з їх числа, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Продовольчу допомогу можуть отримувати окремі категорії переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах та зареєстровані у місті після початку повномасштабного вторгнення.

Найчастіше на отримання допомоги можуть розраховувати люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітню дитину або людину з обмеженою дієздатністю.

Окремо зазначається, що підтримку можуть отримувати діти віком від 3 до 18 років. Крім того, допомога передбачена для переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Саме для таких людей безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є частиною регулярної соціальної підтримки.

Також міська програма передбачає можливість одноразового отримання продовольчого набору для тих переселенців, які не належать до визначених категорій.

Продуктові набори містять базові товари, які дозволяють забезпечити мінімальні потреби людей.

Зокрема, у комплект входять м’ясні консерви, рибна консерва, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Щоб отримати дану підтримку, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації як внутрішньо переміщеної особи.

