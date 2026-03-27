Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в рамках городской программы поддержки отдельных жителей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Департамента соцполитики, речь идет о наборах бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров из их числа, проживающих в местах временного компактного проживания в Днепре.

Продовольственную помощь могут получать отдельные категории переселенцев, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и зарегистрированы в городе после начала полномасштабного вторжения.

Чаще всего на получение пособия могут рассчитывать пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка или человека с ограниченной дееспособностью.

Отдельно отмечается, что поддержку могут получать дети от 3 до 18 лет. Кроме того, помощь предусмотрена переселенцам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Именно для таких людей бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре являются частью регулярной социальной поддержки.

Также городская программа предусматривает возможность одноразового получения продовольственного набора для переселенцев, которые не относятся к определенным категориям.

Продуктовые наборы содержат базовые товары, позволяющие обеспечить минимальные потребности людей.

В частности, в комплекте входят мясные консервы, рыбная консерва, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы получить данную поддержку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации как внутренне перемещенное лицо.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.