Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося практично всіх категорій товарів, повідомляє Politeka.

Про подорожяання продуктів у Дніпропетровській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Найбільші зміни відбулися у ціні на свинину грудинку. Середня вартість кілограма цього м’яса у лютому 2026 року коливалася на рівні 210,69 грн.

Тоді як станом на 9 березня 2026 року ціни у магазинах різнилися від 202,80 грн у Metro до 229,00 грн у Megamarket. Auchan пропонував свинину по 204,90 грн за кілограм.

Не менше зросли ціни на молочні товари. Кефір Селянський 2,5% у середньому коштує 69,85 грн за 950 мл, хоча у лютому 2026 року його середня вартість була 62,36 грн.

У різних магазинах розкид цін досить великий: Novus пропонує кефір по 64,99 грн, Metro – по 86,50 грн, Megamarket – 69,40 грн, а Auchan – 58,50 грн.

Фрукти теж відносяться до категорії продуктів у Дніпропетровській області, які подорожчали. Зокрема, йдеться про банани. Середня ціна за кілограм досягла 74,22 грн, у порівнянні з 69,17 грн у лютому 2026 року.

Metro і Novus пропонують банани близько 70,50–70,89 грн, тоді як Auchan і Megamarket встановили ціни 75,60 грн і 79,90 грн відповідно.

Причини підняття цінників комплексні. Війна безпосередньо впливає на зменшення виробництва, скорочення поголів’я худоби та птиці.

Логістика ускладнюється, зростає вартість транспортування, а перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори. Економічні фактори, такі як інфляція та зміни курсу долара, впливають на імпортні складові товарів.

Останні новини України:

