Подорожание продуктов в Днепропетровской области затронуло практически все категории товаров, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения произошли в цене свинины грудинку. Средняя стоимость килограмма мяса в феврале 2026 года колебалась на уровне 210,69 грн.

В то время как по состоянию на 9 марта 2026 года цены в магазинах отличались от 202,80 грн в Metro до 229,00 грн в Megamarket. Auchan предлагал свинину по 204,90 грн. за килограмм.

Не меньше выросли цены на молочные товары. Кефир Крестьянский 2,5% в среднем стоит 69,85 грн. за 950 мл, хотя в феврале 2026 года его средняя стоимость была 62,36 грн.

В разных магазинах разброс цен достаточно велик: Novus предлагает кефир по 64,99 грн, Metro – по 86,50 грн, Megamarket – 69,40 грн, а Auchan – 58,50 грн.

Фрукты тоже относятся к категории подорожавших продуктов в Днепропетровской области. В частности, речь идет о бананах. Средняя цена за килограмм достигла 74,22 грн по сравнению с 69,17 грн в феврале 2026 года.

Metro и Novus предлагают бананы около 70,50–70,89 грн., тогда как Auchan и Megamarket установили цены 75,60 грн. и 79,90 грн. соответственно.

Причины поднятия ценников комплексны. Война оказывает непосредственное влияние на уменьшение производства, сокращение поголовья скота и птицы.

Логистика усложняется, растет стоимость транспортировки, а перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы. Экономические факторы, такие как инфляция и изменения курса доллара, оказывают влияние на импортные составляющие товаров.

