Постепенное завершение отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области позволяет жителям планировать расходы и сохранять комфортные условия в домах.

Завершение отопительного сезона в Днепропетровской области на 2026 год будет происходить по установленным правилам, сообщает Politeka.net.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства областной военной администрации Елена Засикан отметила, что текущий отопительный период стал одним из самых сложных в последние годы. Самые большие проблемы возникали во время сильных морозов, когда отключение электроэнергии приводило к перебоям с теплоснабжением в некоторых домах.

Главной задачей в такие периоды было избежать размораживания систем. Аварийные бригады работали круглосуточно, быстро реагируя на обесточивание и устраняя последствия повреждений.

Особое внимание было уделено Зеленодольской общине. В результате обстрелов более ста жилых домов остались без централизованного теплоснабжения. Местные власти ввели для жителей льготный тариф на электроэнергию. С начала года область пережила два масштабных блэкаута, сейчас действуют почасовые графики отключений для стабилизации систем.

Несмотря на отсутствие точных дат, подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Городской голова Борис Филатов напомнил об атаках на энергетическую инфраструктуру в ноябре 2022 года, которые повлекли за собой масштабный блекаут. Благодаря заранее проведенной подготовке и слаженной работе коммунальных служб город смог выдержать эти испытания.

Филатов подчеркнул, что приоритет власти - обеспечение жителей водой и теплом. Проводятся совещания и анализируются проблемные участки для улучшения работы сетей в следующем отопительном периоде.

Решение о завершении отопительного сезона будут приниматься согласно постановлению Кабмина №830. Отопление прекратят, когда среднесуточная температура в течение трех дней превысит +8 °C. Окончательную дату могут корректировать местные власти, ориентируясь на фактические погодные условия и состояние инфраструктуры.

Источник: Факты.

