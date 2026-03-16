В Днепропетровской области 17 марта запланированы графики отключения света, которые коснутся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных общин со ссылкой на «ПЕЕМ ЦЕК».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 марта будут действовать из-за плановых и профилактических работ. Для удобства жителей обнародованы детальные графики отключений на 17 марта, что позволяет заранее спланировать дела и избежать неприятных сюрпризов из-за временных перебоев с электроснабжением.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах города Жовти Воды. В связи с выполнением профилактических работ с 08:00 до 17:00 17.03.2026 года будет отключение электроэнергии по следующим адресам:

Авангардна;

Будивельныкив: 38, 47, 49, 51;

Гимназийна: 2А;

Национальная гвардия Украины: 1, 1Г, 3, 5, 7;

Саксаганська: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортывна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16-22 (парные);

Яворныцького: 6;

Березнева: 54-60 (парные), 97-105 (нечетные);

пров. Затышный: 1-8;

пров. Мальовнычый: 1-8;

пров. Прывокзальный: 2-8 (парные), 8А, 10, 12;

пров. Яблуневый: 1-7 (нечетные).

Энергетики также будут проводить профилактические работы в пределах Каменского района, в результате чего свет будут выключать в селе Днипровське с 8 до 16:30 часов. Обесточивание касается следующих адресов:

Набережна: 1В, 2-8 (парні), 18;

Козацька: 4Г;

Лисна: 1Б, 3, 106;

Чумацька: 15;

Шкильна: 2, 8.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.