При завершении отопительного сезона в Днепропетровской области учитывается не только дневная температура, но и ночные показатели.

Дата завершения отопительного сезона в Днепропетровской области на 2026 год еще не определена, однако отключение батарей будет происходить по установленным правилам, пишет Politeka.net.

Каждый населенный пункт самостоятельно определяет, когда прекращать подачу тепла, учитывая погодные условия, состояние теплосетей и потребности жителей. Поэтому даты отключения отопления могут отличаться даже в пределах одной области.

При принятии таких решений местные власти руководствуются действующими правилами теплоснабжения, определенными постановлением Кабинета Министров №830. В соответствии с этими нормами основанием для начала постепенного завершения отопительного сезона считается стабильное потепление — когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 °C в течение трех дней подряд.

В то же время учитывается не только дневная температура, но и ночные показатели. Среднесуточное значение определяют на основе температуры в течение всех суток. Такой подход помогает избежать преждевременного отключения тепла, ведь весной нередко встречаются резкие перепады температуры или ночные заморозки.

Специалисты отмечают, что указанное правило является ориентиром местных органов власти. Окончательное решение в 2026 году будет принято с учетом реальной ситуации в конкретном обществе.

Например, если днем ​​температура поднимается до +10…+12 °C, но ночью опускается до нуля, среднесуточный показатель может быть ниже установленного порога. В таком случае подачу тепла могут продлить, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

Обычно в Днепропетровской области отопительный сезон завершается в конце марта или начале апреля. Однако, эти сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий конкретного года. Если весна приходит раньше и температура стабильно держится на высоком уровне, батареи могут выключиться раньше. Если погода остается прохладной, отопление может оставить еще на время.

Помимо погодного фактора, немаловажное значение имеет и состояние тепловой инфраструктуры. В общинах, где котельные работают стабильно, а сети находятся в надлежащем техническом состоянии, завершение отопительного сезона может быть проведено быстрее.

В то же время в населенных пунктах, где существуют риски технических проблем или прогнозируется возможное похолодание, власти могут отложить отключение тепла во избежание неудобств для жителей.

