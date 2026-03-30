Мешканцям радять відстежувати ціни та запаси у магазинах, щоб своєчасно реагувати на можливий дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області теоретично може виникнути через складні погодні умови цієї зими, які створили ризики для озимих культур, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив експерт Віталій Постригань. За його словами, сильні морози, рясні снігопади та різкі температурні коливання могли вплинути на стан посівів, зокрема пшениці, з якої виготовляють хліб.

Найбільшу небезпеку становив не лише холод, а й температура ґрунту. Якщо на рівні кореневої системи вона знижувалася приблизно до –10 °C протягом двох діб, рослини могли отримати серйозні пошкодження.

Після періоду відлиги спеціалісти перевірили зразки з полів. За попередніми результатами, масового вимерзання не виявлено. Більшість озимих культур пережили холодний сезон без значних втрат. Водночас у місцевостях із невеликим сніговим покривом частина посівів могла постраждати, особливо озимий ячмінь.

Сніг, який взимку виконував захисну функцію, зараз створює нові труднощі. Значні його обсяги ускладнюють виїзд агротехніки для підживлення рослин. Крім того, швидке танення може спричинити підтоплення низинних ділянок.

Попри це, фахівці зафіксували високі запаси вологи у ґрунті — одні з найбільших за останні десятиліття. Такий фактор може позитивно вплинути на майбутній врожай. Якщо весна буде сприятливою, аграрії зможуть провести необхідні роботи вчасно.

Наразі дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не прогнозують. Водночас різке потепління, надлишок води на полях або інші погодні ризики можуть вплинути на врожайність зернових і, як наслідок, на ціни.

Експерти радять мешканцям стежити за ситуацією на ринку та змінами вартості основних продуктів. Це допоможе своєчасно реагувати на можливі коливання та планувати домашні закупівлі.

Останні новини України:

