Жителям советуют отслеживать цены и запасы в магазинах, чтобы реагировать на возможный дефицит продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области теоретически может возникнуть из-за сложных погодных условий этой зимой, которые создали риски для озимых культур, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Виталий Постригань. По его словам, сильные морозы, обильные снегопады и резкие температурные колебания могли повлиять на состояние посевов, в частности, пшеницы, из которой производят хлеб.

Наибольшую опасность представлял не только холод, но и температура почвы. Если на уровне корневой системы она снижалась примерно до –10 °C в течение двух суток, растения могли получить серьезные повреждения.

После периода оттепели специалисты проверили образцы с полей. По предварительным результатам, массовое вымерзание не обнаружено. Большинство озимых культур пережили холодный сезон без значительных потерь. В то же время в местностях с небольшим снежным покровом часть посевов могла пострадать, особенно озимый ячмень.

Снег, зимой выполнявший защитную функцию, сейчас создает новые трудности. Значительные его объемы усложняют выезд агротехники для подкормки растений. Кроме того, быстрое таяние может привести к подтоплению низменных участков.

Несмотря на это, специалисты зафиксировали высокие запасы влаги в почве — одни из самых больших за последние десятилетия. Такой фактор может оказать положительное влияние на будущий урожай. Если весна будет благоприятна, аграрии смогут провести необходимые работы вовремя.

Пока дефицит продуктов в Днепропетровской области не прогнозируют. В то же время, резкое потепление, избыток воды на полях или другие погодные риски могут повлиять на урожайность зерновых и, как следствие, на цены.

Эксперты советуют жителям следить за ситуацией на рынке и изменениями стоимости основных продуктов. Это поможет вовремя реагировать на возможные колебания и планировать домашние закупки.

Источник: Телеграф.

