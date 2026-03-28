У Дніпрі безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Програма охоплює людей, які проживають у місцях тимчасового компактного перебування та потребують соціальної підтримки.

За даними Департаменту соціальної політики, продовольчу допомогу можуть отримувати внутрішньо переміщені особи, що опинилися у складних життєвих обставинах та зареєстровані у місті після початку повномасштабного вторгнення.

Найчастіше допомога надається людям похилого віку, особам з інвалідністю, матерям із дітьми, а також законним представникам, які супроводжують малолітніх або людей із обмеженою дієздатністю.

Окремо зазначено, що підтримка доступна дітям віком від 3 до 18 років. Крім того, допомогу можуть отримати переселенці, які користуються послугами Дніпровського міського центру соціальних служб. Для таких категорій безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі є частиною регулярної соціальної підтримки.

Міська програма також передбачає одноразове надання продовольчого набору тим переселенцям, які не входять до визначених категорій.

Продуктові комплекти містять базові товари, що забезпечують мінімальні потреби: м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з тушкованим м’ясом, чай, каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Щоб отримати підтримку, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. Мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення на офіційних сторінках, щоб не пропустити можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

