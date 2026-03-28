В Днепре бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Программа охватывает людей, проживающих в местах временного компактного пребывания и нуждающихся в социальной поддержке.

По данным Департамента социальной политики, продовольственную помощь могут получать внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, зарегистрированные в городе после начала полномасштабного вторжения.

Чаще всего помощь оказывается пожилым людям, лицам с инвалидностью, матерям с детьми, а также законным представителям, сопровождающим малолетних или людей с ограниченной дееспособностью.

Отдельно отмечено, что поддержка доступна детям от 3 до 18 лет. Кроме того, помощь могут получить переселенцы, пользующиеся услугами Днепровского городского центра социальных служб. Для таких категорий бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре являются частью регулярной социальной поддержки.

Городская программа также предусматривает одноразовое предоставление продовольственного набора переселенцам, которые не входят в определенные категории.

Продуктовые комплекты включают в себя базовые товары, обеспечивающие минимальные потребности: мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые вторые блюда с тушеным мясом, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы получить поддержку, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации как внутренне перемещенного лица. Жителям советуют регулярно проверять обновления на официальных страницах, чтобы не упустить возможность получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

