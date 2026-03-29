У Дніпрі стартувала гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає ГО «Будь в курсі».

Ініціатива спрямована на жінок із вразливих груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах через війну або внутрішнє переміщення.

Програма реалізується в межах проєкту «We-LEAD: жіноче лідерство у гуманітарних кризах» за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). Основна мета — забезпечити оперативну підтримку та полегшити повсякденне життя жінок, надавши набори першої необхідності.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, жінки з інвалідністю, опікунки людей з обмеженими можливостями, вагітні, багатодітні матері та самостійні виховательки дітей. Також підтримка доступна тим, хто зазнав насильства, втратив близьких під час війни, перебував у полоні або окупації, а також ветеранкам і членам родин військовослужбовців.

Організатори наголошують на конфіденційності та безпеці персональних даних. Для отримання гуманітарних наборів потрібно заповнити реєстраційну форму, а під час видачі можливе підписання документів або фотофіксація заради прозорості перед партнерами.

Щоб зареєструватися, достатньо написати під постом слово «ДОПОМОГА», після чого посилання на форму надішлють у приватні повідомлення. Також його можна знайти у шапці профілю @weleadua.

Щоденна підтримка включає гуманітарні набори та консультації, що дозволяють жінкам відчути опору й впевненість у завтрашньому дні. Саме так гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі поєднує матеріальну підтримку та психологічний супровід у скрутний час.

Останні новини України:

