В Днепре стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет ОО «Будь в курсе».

Инициатива направлена ​​на женщин из уязвимых групп населения, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или внутреннего перемещения.

Программа реализуется в рамках проекта «We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах» с технической поддержкой ООН Женщины в Украине и финансирование Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF). Основная цель – обеспечить оперативную поддержку и облегчить повседневную жизнь женщин, предоставив наборы первой необходимости.

Получить помощь могут внутренне перемещенные лица, женщины с инвалидностью, попечители людей с ограниченными возможностями, беременные, многодетные матери и самостоятельные воспитательницы детей. Также поддержка доступна тем, кто подвергся насилию, потерял близких во время войны, находился в плену или оккупации, а также ветеранкам и членам семей военнослужащих.

Организаторы отмечают конфиденциальность и безопасность персональных данных. Для получения гуманитарных наборов нужно заполнить регистрационную форму, а при выдаче возможно подписание документов или фотофиксация ради прозрачности перед партнерами.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно написать под постом слово «ПОМОЩЬ», после чего ссылку на форму отправят в частные сообщения. Также его можно найти в шапке профиля @weleadua.

Ежедневная поддержка включает в себя гуманитарные наборы и консультации, позволяющие женщинам почувствовать сопротивление и уверенность в завтрашнем дне. Именно так гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре объединяет материальную поддержку и психологическое сопровождение в тяжелое время.

