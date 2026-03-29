Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі спрямована на оперативне реагування та підтримку громадян у складних життєвих ситуаціях.

У Кривому Розі стартувала гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Товариство Червоного Хреста України. Ініціатива передбачає розподіл гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які прибули до міста наприкінці 2025 року та на початку 2026 року.

Допомога розрахована на людей із підвищеною вразливістю, зокрема на осіб похилого віку, маломобільних та людей з інвалідністю. Кількість комплектів обмежена, видача триватиме доти, поки товари будуть у наявності.

Організатори наголошують, що повторно отримати гігієнічний набір від цієї програми неможливо. Відвідувачам радять враховувати ці умови перед зверненням.

Ця ініціатива допомагає забезпечити базові потреби найбільш вразливих груп населення.

Крім того, в Кривому Розі для пенсіонерів пропонують роботу.

На платформі work.ua з’явилися нові вакансії для людей пенсійного віку. Зокрема, автотранспортна компанія «Атлас Авто Транс АГ» оголосила набір охоронців. Основні обов’язки включають контроль доступу, огляд території, спостереження за об’єктами та реагування на надзвичайні ситуації.

Роботодавець готовий розглядати кандидатів без досвіду, адже передбачене навчання на робочому місці. Графік роботи змінний, заробітна плата — від 7 000 до 10 000 гривень. Оформлення офіційне з повним соціальним пакетом.

Додаткові можливості пропонує ТОВ «СервісРестГруп», яке обслуговує промислові майданчики міста. Вакансія мийника посуду передбачає підтримку чистоти на кухні, догляд за інвентарем та роботу в їдальні. Оплата коливається в межах 8 000–9 000 гривень на місяць

