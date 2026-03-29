В Кривом Роге стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Общество Красного Креста Украины. Инициатива предусматривает распределение гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, прибывших в город в конце 2025 года и начале 2026 года.

Помощь рассчитана на людей с повышенной уязвимостью, в частности на пожилых людей, маломобильных и людей с инвалидностью. Количество комплектов ограничено, выдача будет продолжаться до тех пор, пока товары будут налицо.

Организаторы отмечают, что повторно получить гигиенический набор этой программы невозможно. Посетителям рекомендуют учитывать эти условия перед обращением.

Эта инициатива помогает обеспечить базовые потребности наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, в Кривом Роге для пенсионеров предлагают работу.

На платформе work.ua появились новые вакансии для людей пожилого возраста. В частности, автотранспортная компания "Атлас Авто Транс АГ" объявила набор охранников. Основные обязанности включают контроль доступа, осмотр территории, наблюдение за объектами и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта, ведь предусмотрено обучение на рабочем месте. График работы переменный, заработная плата – от 7 000 до 10 000 гривен. Оформление официально с полным социальным пакетом.

Дополнительные возможности предлагает ООО «СервисРестГруп», обслуживающее промышленные площадки города. Вакансия мойщика посуды предусматривает поддержку чистоты на кухне, уход за инвентарем и работу в столовой. Оплата колеблется в пределах 8000–9000 гривен в месяц

