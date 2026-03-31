Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області знову стало актуальною темою для пасажирів, адже підвищення вдарило по гаманцях.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області стосується кількох населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.

Перш за все, подорожчання проїзду у Дніпропетровській області відбулося у Марганці, де з березня встановили новий тариф на перевезення пасажирів.

Про це оприлюднили інформацію в місцевому Телеграм-каналі. Згідно з повідомленням, тепер вартість проїзду в автобусах міста для всіх категорій населення тепер становить 20 гривень.

Причиною зміни тарифу називають зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. Саме підняття цін на пальне суттєво вплинуло на витрати перевізників, що й стало підставою для перегляду ціни квитка.

У соціальних мережах зазначають, що новий тариф почав діяти з 17 березня. Водночас у регіоні раніше вже відбулися зміни вартості квитків на інших напрямках.

Зокрема, з 9 березня зросла ціна на маршруті Кам’янське (ККЗ «Мир», лівий берег) – Дніпро (цирк). Якщо раніше пасажири сплачували 70 гривень, то після оновлення тарифу вартість поїздки становить 80 гривень.

У транспортному підприємстві пояснюють підвищення ціни комплексом економічних чинників.

Серед них - зростання комунальних і податкових платежів, ріст вартості пального та запчастин, полісів цивільної відповідальності, а також додаткові витрати на технічну діагностику транспорту.

Крім того, раніше, у лютому, вже було підвищено вартість в правобережних автобусах, що курсують до Дніпра. Зокрема, від залізничного вокзалу квиток коштує 70 гривень, а від площі ДМК - 80 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду у Дніпропетровській області охоплює різні маршрути як у межах міст, так і на міжміських напрямках.

