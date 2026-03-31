Подорожание проезда в Днепропетровской области снова стало актуальной темой для пассажиров, ведь повышение ударило по кошелькам.

Подорожание проезда в Днепропетровской области касается нескольких населённых пунктов региона, сообщает Politeka.

Прежде всего подорожание проезда в Днепропетровской области произошло в Марганце, где с марта установили новый тариф на перевозку пассажиров.

Об этом обнародовали информацию в местном телеграмм-канале. Согласно сообщению, теперь стоимость проезда в автобусах города для всех категорий населения составляет 20 гривен.

Причиной изменения тарифа называют рост стоимости горюче-смазочных материалов. Само повышение цен на горючее существенно повлияло на расходы перевозчиков, что и стало основанием для пересмотра цены билета.

В социальных сетях отмечают, что новый тариф начал действовать с 17 марта. В то же время в регионе ранее уже произошли изменения стоимости билетов по другим направлениям.

В частности, с 9 марта выросла цена на маршруте Каменское (ККЗ «Мир», левый берег) – Днепр (цирк). Если раньше пассажиры платили 70 гривен, то после обновления тарифа стоимость поездки составляет 80 гривен.

В транспортном предприятии объясняют повышение цен комплексом экономических факторов.

Среди них – рост коммунальных и налоговых платежей, рост стоимости горючего и запчастей, полисов гражданской ответственности, а также дополнительные расходы на техническую диагностику транспорта.

Кроме того, ранее, в феврале, уже была повышена стоимость в курсирующих к Днепру правобережных автобусах. В частности, от железнодорожного вокзала билет стоит 70 гривен, а от площади ГТК – 80 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области охватывает разные маршруты как в пределах городов, так и на междугородных направлениях.

