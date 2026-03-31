Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області підтверджують свіжі дані офіційного сайту Мінфіну, які демонструють зміну вартості окремих товарів у порівнянні з лютневими показниками, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті Мінфіну, подорожчання продуктів стосується товарів щоденного вжитку.

На ринку хлібобулочних виробів хліб житній Столичний у фасуванні 950 гр нині має середню ціну 48,70 грн. У мережі Metro його вартість відповідає цьому рівню та становить 48,70 грн.

Для порівняння, середньомісячна ціна у лютому 2026 року була нижчою і дорівнювала 47,11 грн. Це свідчить про поступове зростання вартості.

У категорії молочних товарів також спостерігаються зміни. Кефір Селянський 2,5% у фасуванні 950 мл має середню ціну 69,85 грн.

У торговельних мережах його вартість варіюється залежно від магазину та становить приблизно від 58,50 грн до 86,50 грн. У лютому середній показник перебував на рівні 62,36 грн, що є нижчим за нинішній.

Окрему увагу привертає сегмент м’ясної продукції. Курятина філе у фасуванні 1 кг нині коштує в середньому 233,00 грн. У магазинах ціни коливаються приблизно від 219,00 грн до 245,00 грн.

Для порівняння, у лютому середня вартість становила 227,00 грн. Це означає, що за місяць відбулося підвищення середнього показника, хоча воно залишається помірним.

Аналізуючи ситуацію, експерти зазначають, що на подорожчання продуктів у Дніпропетровській області впливає низка факторів. Серед них наслідки війни, які позначаються на виробництві та постачанні товарів, а також зміни у логістичних процесах.

Важливим чинником залишаються енергетичні витрати. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати додаткові ресурси.

