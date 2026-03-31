Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает обновленные показатели цен базовые товары за март 2026 года.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области подтверждают свежие данные официального сайта Минфина, демонстрирующие изменение стоимости отдельных товаров по сравнению с февральскими показателями, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте Минфина, подорожание продуктов касается товаров повседневного потребления.

На рынке хлебобулочных изделий хлеб ржаной Столичный в фасовке 950 гр в настоящее время имеет среднюю цену 48,70 грн. В сети Metro его стоимость соответствует уровню и составляет 48,70 грн.

Для сравнения, среднемесячная цена в феврале 2026 года была ниже и равнялась 47,11 грн. Это свидетельствует о постепенном росте стоимости.

В категории молочных продуктов также наблюдаются конфигурации. Кефир Крестьянский 2,5% в фасовке 950 мл имеет среднюю цену 69,85 грн.

В торговых сетях его стоимость варьируется в зависимости от магазина и составляет от 58,50 до 86,50 грн. В феврале средний показатель находился на уровне 62,36 грн, что ниже нынешнего.

Особое внимание привлекает сегмент мясной продукции. Курятина филе в фасовке 1 кг в настоящее время стоит в среднем 233,00 грн. В магазинах цены колеблются от 219,00 грн до 245,00 грн.

Для сравнения, в феврале средняя стоимость составила 227,00 грн. Это означает, что за месяц произошло повышение среднего показателя, хотя оно остается умеренным.

Анализируя ситуацию, эксперты отмечают, что на подорожание продуктов в Днепропетровской области влияет ряд факторов. Среди них последствия войны, которые сказываются на производстве и снабжении товаров, а также изменения в логистических процессах.

Важным фактором остаются энергетические затраты. Перебои с электроснабжением вынуждают производителей использовать дополнительные ресурсы.

