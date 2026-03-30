Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними для окремих категорій громадян за визначеними умовами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про набори безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі. Важливою умовою є те, що отримувачі мають проживати у місцях тимчасового компактного проживання.

Отримати таку допомогу можуть не всі, а лише визначені категорії громадян, які відповідають встановленим критеріям.

Серед тих, хто має право на підтримку, є люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб.

Крім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені для дітей віком від 3 до 18 років та для переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають під супроводом Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас, передбачено і окрему можливість для тих, хто щойно переїхав до міста та звернувся за довідкою вперше. Такі люди можуть отримати набір одноразово, навіть якщо не належать до основних категорій.

Важливою умовою залишається реєстрація у місті після 24.02.2022 саме за адресою місця тимчасового проживання. Самі набори видають регулярно, один раз на місяць.

До складу набору входять базові товари тривалого зберігання, серед яких м’ясні та рибні консерви, паштет, готові страви з м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Такий пакунок розрахований на базові потреби і дозволяє частково зменшити фінансове навантаження на родини переселенців.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно звернутися до відповідного управління соціального захисту за місцем перебування.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: жителів попередили про зростання цін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: на що різко виросли цінники в лютому 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів в Дніпропетровській області: українцям доступна допомога, як її отримати.