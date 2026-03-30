Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными для отдельных категорий граждан по определенным условиям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Речь идет о наборе бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре. Важное условие состоит в том, что получатели должны проживать в местах временного компактного проживания.

Получить такую ​​помощь могут не все, а только определенные категории граждан, отвечающих установленным критериям.

Среди тех, кто имеет право на поддержку, есть пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для детей от 3 до 18 лет и для переселенцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и находятся под сопровождением Днепровского городского центра социальных служб.

В то же время предусмотрена и отдельная возможность для тех, кто только что переехал в город и обратился за справкой впервые. Такие люди могут получить одноразовый набор, даже если не относятся к основным категориям.

Важным условием остается регистрация в городе после 24.02.2022 по адресу места временного проживания. Сами наборы выдают регулярно один раз в месяц.

В состав набора входят базовые товары длительного хранения, включая мясные и рыбные консервы, паштет, готовые блюда с мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Такой пакет рассчитан на базовые нужды и позволяет частично снизить финансовую нагрузку на семьи переселенцев.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в соответствующее управление социальной защиты по месту нахождения.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.