Додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській областіна 22 березня вже оприлюднені.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 22 березня триватимуть у неділю через профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька місцевих громад із посиланням на «Дніпровські електромережі».

Додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській областіна 22 березня вже оприлюднені, що дозволяє мешканцям завчасно спланувати свої справи та уникнути непередбачуваних незручностей.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах проводитимуть планові роботи з 8:30 до 17 години в межах с-ща Дослідне на вул. Авіаторів 19; 23; 25; 27/ЗД.

Також профілактичні планові роботи охоплять Любимівську територіальну громаду. Світло вимикатимуть з 08:00до 19:00 години в наступних населених пунктах:

с.Воронівка вулиці:

СТ "Укрторгтехніка" — 17/ЗЕМ/ДІЛ;

Молодіжна — 1, 2, 5, 6;

Українки Лесі — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49/А, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 73, 73/А, 74, 80, 80/ДАЧ.

с.Діброва вулиці:

Дніпрова — 59;

Лісна — 24.

Також з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» проведе профілактичні роботи на території Гречаноподівської сільської громади. У зв’язку з цим з 08:00 до 18:00 22 березня 2026 року заплановані тимчасові відключення електроенергії. Обмеження торкнуться таких населених пунктів: Олександрівка та Водяне.

