Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 марта продлятся в воскресенье из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных сообществ со ссылкой на «Дніпровські електромережі».

Дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области на 22 марта уже обнародованы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и избежать непредвиденных неудобств.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить плановые работы с 8:30 до 17 часов в пределах с-ща. Дослидне на ул. Авиаторив 19; 23; 25; 27/ЗД.

Также профилактические плановые работы охватят Любимовскую территориальную громаду. Свет будут выключать с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

с.Воронивка улицы:

СТ "Укрторгтехника" — 17/ЗЕМ/ДІЛ;

Молодижна — 1, 2, 5, 6;

Украинкы Леси — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49/А, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 73, 73/А, 74, 80, 80/ДАЧ.

с.Диброва улицы:

Днипрова — 59;

Лисна — 24.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий, АО «ДТЕК Дніпровські електромережі» проведет профилактические работы на территории Гречаноподовской сельской общины. В этой связи с 08:00 до 18:00 22 марта 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии. Ограничения коснутся таких населенных пунктов: Олександривка та Водяне.

