Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 марта продлятся в воскресенье из-за профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Информацию об ограничении предоставили несколько местных сообществ со ссылкой на «Дніпровські електромережі».
Дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области на 22 марта уже обнародованы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и избежать непредвиденных неудобств.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить плановые работы с 8:30 до 17 часов в пределах с-ща. Дослидне на ул. Авиаторив 19; 23; 25; 27/ЗД.
Также профилактические плановые работы охватят Любимовскую территориальную громаду. Свет будут выключать с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:
с.Воронивка улицы:
- СТ "Укрторгтехника" — 17/ЗЕМ/ДІЛ;
- Молодижна — 1, 2, 5, 6;
- Украинкы Леси — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49/А, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 73, 73/А, 74, 80, 80/ДАЧ.
с.Диброва улицы:
- Днипрова — 59;
- Лисна — 24.
Также с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий, АО «ДТЕК Дніпровські електромережі» проведет профилактические работы на территории Гречаноподовской сельской общины. В этой связи с 08:00 до 18:00 22 марта 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии. Ограничения коснутся таких населенных пунктов: Олександривка та Водяне.
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.