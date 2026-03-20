Новый график движения поездов в Днепропетровской области предусматривает изменения для Dnipro City Express и полное прекращение курсирования двух пригородных составов, сообщает Politeka.

По информации представителей "Укрзализныци", подобные мероприятия обусловлены необходимостью проведения плановых ремонтных работ и общей оптимизацией маршрутной сети региона.

Пассажирам, привыкшим пользоваться железнодорожным транспортом для ежедневных поездок между областным центром и близлежащими городами, следует заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Днепропетровской области.

Перевозчик отмечает, что изменения направлены на улучшение качества обслуживания, несмотря на временные неудобства, связанные с техническим обслуживанием путей и инфраструктуры.

Согласно официальному сообщению, новый график движения поездов в Днепропетровской области напрямую повлияет на работу скоростного сообщения.

В частности, с 19 марта №7208 с сообщением Днепр-Главный – Синельниково-1 будет выходить на маршрут в 20:34. Время его прибытия в конечную станцию ​​теперь - 21:54, тогда как раньше он отправлялся в 20:05 и завершал рейс в 21:09.

С 20 марта изменения коснулись и обратного направления. № 7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный отправляется в 06:00 вместо 05:49. При этом время прибытия на главный вокзал Днепра остается неизменным и составляет 07:15.

Анализируя текущую ситуацию, железнодорожники пришли к решению об окончательном прекращении работы двух пригородных маршрутов.

В частности, с 19 марта прекратил курсирование № 6130 Днепр-Главный – Синельниково-2, а с 20 марта по расписанию исчез № 6109, двигавшийся от станции Синельниково-2.

