Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Дніпрі обіцяє жителям міста відсутність дощів та поступовий ріст температурних показників як удень, так і в нічний час, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Дніпрі надали на платформі sinoptik.ua.

У понеділок, 23 березня, протягом усього дня буде триматися хмарна атмосфера. Температура повітря вранці становитиме +5 градусів, а вдень підніметься до +8 при вологості близько 64%.

Наступного дня, 24 березня, ситуація зміниться, адже увесь день у місті утримається ясне небо. Стовпчики термометрів покажуть +10 градусів у денні години, а вітер буде слабким, досягаючи швидкості 2.2 м/с.

Середа, 25 березня, стане ідеальним часом для прогулянок, адже у облцентрі на небі не буде жодної хмарки.

Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 березня у Дніпрі вказує на денну температуру +11 градусів та відсутність будь-яких опадів.

У четвер, 26 березня, небо знову затягне хмарами, які протримаються до самого вечора. Температура повітря прогріється до +12 градусів, проте відчуватиметься вона трохи нижчою через посилення вітру до 4 м/с.

П'ятниця, 27 березня, також пройде під похмурим небом, проте температурний режим залишиться стабільним на позначці +12 градусів. Рівень вологості повітря вдень сягне максимальних 100%, але дощу синоптики не прогнозують.

Субота, 28 березня, принесе ще більше тепла, адже повітря прогріється до +13 градусів. Незважаючи на хмарність, день буде цілком сухим, а швидкість вітру становитиме близько 3.4 м/с у денні години.

29 березня буде переважати хмарність, а стовпчик термометра покаже +13 градусів вдень. Атмосферний тиск стабілізується на рівні 746 мм, а ймовірність опадів вдень становитиме лише 33%.

Останні новини України:

