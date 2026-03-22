Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Днепре обещает жителям города отсутствие дождей и постепенный рост температурных показателей, как днем, так и в ночное время, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Днепре предоставили на платформе sinoptik.ua.

В понедельник, 23 марта, в течение всего дня будет держаться облачная атмосфера. Температура воздуха утром будет +5 градусов, а днем ​​поднимется до +8 при влажности около 64%.

На следующий день, 24 марта, ситуация изменится, ведь целый день в городе сохранится ясное небо. Столбики термометров покажут +10 градусов в дневные часы, а ветер будет слабым, достигая скорости 2.2 м/с.

Среда, 25 марта, станет идеальным временем для прогулок, ведь в облцентре на небе не будет ни облачка.

Прогноз погоды на неделю с 23 по 29 марта в Днепре указывает на дневную температуру +11 градусов и отсутствие осадков.

В четверг, 26 марта, небо снова затянет облаками, которые продержатся до самого вечера. Температура воздуха прогреется до +12 градусов, однако ощущается она несколько ниже из-за усиления ветра до 4 м/с.

Пятница, 27 марта, также пройдет под пасмурным небом, однако температурный режим остается стабильным на отметке +12 градусов. Уровень влажности воздуха в дневные часы достигнет максимальных 100%, но дождя синоптики не прогнозируют.

Суббота, 28 марта, принесет еще больше тепла, ведь воздух прогреется до +13 градусов. Несмотря на облачность, день будет сухим, а скорость ветра составит около 3.4 м/с в дневные часы.

29 марта будет преобладать облачность, а столбик термометра покажет 13 градусов днем. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 746 мм, а вероятность осадков днем ​​составит всего 33%.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.