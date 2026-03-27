Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області можливий, якщо весняні умови будуть несприятливими.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області теоретично може з’явитися через складні зимові погодні умови, повідомляє Politeka.net.

Морози, сильні снігопади та різкі коливання температур створили ризики для озимих культур, зокрема пшениці, з якої випікають хліб.

Експерт Віталій Постригань зазначив, що найбільш небезпечним було охолодження ґрунту до –10 °C протягом двох діб. У таких умовах коренева система рослин могла отримати пошкодження.

Перевірка зразків після відлиги показала, що масового вимерзання не зафіксовано. Більшість посівів пережили зиму без серйозних втрат, але на ділянках із тонким сніговим покривом частина озимого ячменю могла постраждати.

Зараз сніговий покрив ускладнює роботу техніки для підживлення культур, а швидке танення загрожує підтопленням низинних ділянок. Водночас запаси вологи у ґрунті залишаються одними з найвищих за останні десятиліття, що може позитивно вплинути на майбутній урожай за сприятливої весняної погоди.

Наразі дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не прогнозують, проте надлишок води, різке потепління або інші погодні ризики можуть зменшити врожайність і підвищити ціни.

Експерти радять мешканцям стежити за ринковими змінами та планувати закупівлі без паніки.

Місцевим жителям радять регулярно перевіряти новини аграрного сектору та ціни на основні продукти, щоб уникнути непередбачуваних витрат.

