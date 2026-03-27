Дефицит продуктов в Днепропетровской области возможен, если весенние условия будут неблагоприятными.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области теоретически может появиться из-за сложных погодных зимних условий, сообщает Politeka.net.

Морозы, сильные снегопады и резкие колебания температур создали риск для озимых культур, в частности пшеницы, из которой выпекают хлеб.

Эксперт Виталий Постригань отметил, что наиболее опасным было охлаждение почвы до –10 °C в течение двух суток. В таких условиях корневая система растений могла получить повреждение.

Проверка образцов после оттепели показала, что массовое вымерзание не зафиксировано. Большинство посевов пережили зиму без серьезных потерь, но на участках с тонким снежным покровом часть озимого ячменя могла пострадать.

Сейчас снежный покров усложняет работу техники для подкормки культур, а быстрое таяние чревато подтоплением низменных участков. В то же время запасы влаги в почве остаются одними из самых высоких за последние десятилетия, что может положительно повлиять на будущий урожай при благоприятной весенней погоде.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области не прогнозируют, однако избыток воды, резкое потепление или другие погодные риски могут уменьшить урожайность и повысить цены.

Эксперты советуют жителям следить за рыночными изменениями и планировать закупки без паники.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области возможен, если весенние условия будут неблагоприятными, поэтому важно отслеживать прогнозы аграрного сектора.

Местным жителям советуют регулярно проверять новости аграрного сектора и цены на основные продукты во избежание непредвиденных затрат.

Источник: Телеграф.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: жителей предупредили о росте цен.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: на что резко выросли ценники в феврале 2026 года.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам доступна помощь, как ее получить.